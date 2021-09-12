أول حلاقة سعودية: لدي طريقتي الخاصة في العمل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت وفاء صقر أول حلاقة سعودية: إنها واجهت صعوبات كثيرة في البداية، ولديها طريقة خاصة في التعامل مع الأطفال، وخصوصًا ذوي الاحتياجات الخاصة.

قصة نجاح:

تابعت صقر خلال تصريحات إلى برنامج “سيدتي” المذاع على قناة روتانا خليجية، أنها استخرجت الرخصة للعمل، وتعمل بطريقتها الخاصة، حيث إن لديها زبائن كثر من فئات الأطفال ذوي القدرات الخاصة، مشيرةً إلى أنها لم تدرس كتخصص التعامل مع الأطفال، بل متخصصة في الكيمياء، وترى أن الكيمياء الحيوية هي أساس الحياة.

أضافت أول حلاقة سعودية أنها ليست “مستعيبة” من المهنة؛ لأنه عمل لا يغضب الله ورسوله، بل إنها تعمل بكامل حجابها، ولهذا لا تهتم بالانتقادات؛ لأنها لن تقلل منها في شيء.

شارك الخبر