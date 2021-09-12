الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد متحدث وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أنه تم السماح للمنشآت التجارية بالاستعانة بالمعلنين للتغطيات الميدانية والمسابقات المكانية مع التزام المنشأة بالطاقة الاستيعابية.

قرار خاضع للمراجعة:

وأوضح متحدث التجارة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن هذا يأتي مع دخول المحصنين فقط للمنشآت التجارية وتشديد الرقابة لتطبيق كافة الاحترازات، لافتًا إلى أن القرار خاضع للمراجعة وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.



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