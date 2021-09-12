الجامعة الإسلامية تطلق بوابة القبول للطلاب الدوليين بـ8 لغات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-12

متابعات الخليج 365 - واس

أطلقت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ممثلة بعمادة القبول و التسجيل اليوم وعلى مدى 84 يوماً، بوابة القبول للطلاب الدوليين ( المنح الخارجية ) لمرحلة البكالوريوس للعام 1443هـ، وذلك باسم بوابة منحتي التي توجتها الجامعة بحلتها الجديدة.

دليل القبول:

وأتاحت الجامعة عبر موقعها هنا دليل القبول الأكاديمي للطلبة الدوليين بـ 8 لغات ” عربي، إنجليزي، فرنسي، أسباني، صيني، أوردو، روسي، إندونيسي”.

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