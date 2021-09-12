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الجامعة الإسلامية تطلق بوابة القبول للطلاب الدوليين بـ8 لغات

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-12

الجامعة الإسلامية تطلق بوابة القبول للطلاب الدوليين بـ8 لغات

باسم بوابة منحتي بحلتها الجديدة

متابعات الخليج 365 - واس

أطلقت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ممثلة بعمادة القبول و التسجيل اليوم وعلى مدى 84 يوماً، بوابة القبول للطلاب الدوليين ( المنح الخارجية ) لمرحلة البكالوريوس للعام 1443هـ، وذلك باسم بوابة منحتي التي توجتها الجامعة بحلتها الجديدة.

دليل القبول: 

وأتاحت الجامعة عبر موقعها هنا دليل القبول الأكاديمي للطلبة الدوليين بـ 8 لغات ” عربي، إنجليزي، فرنسي، أسباني، صيني، أوردو، روسي، إندونيسي”.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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