شكرا لقرائتكم الجامعة الإسلامية تطلق بوابة القبول للطلاب الدوليين بـ8 لغات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-12
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الجامعة الإسلامية تطلق بوابة القبول للطلاب الدوليين بـ8 لغات
باسم بوابة منحتي بحلتها الجديدة
متابعات الخليج 365 - واس
أطلقت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ممثلة بعمادة القبول و التسجيل اليوم وعلى مدى 84 يوماً، بوابة القبول للطلاب الدوليين ( المنح الخارجية ) لمرحلة البكالوريوس للعام 1443هـ، وذلك باسم بوابة منحتي التي توجتها الجامعة بحلتها الجديدة.
دليل القبول:
وأتاحت الجامعة عبر موقعها هنا دليل القبول الأكاديمي للطلبة الدوليين بـ 8 لغات ” عربي، إنجليزي، فرنسي، أسباني، صيني، أوردو، روسي، إندونيسي”.
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