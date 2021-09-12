، من تحت الأمطار الغزيرة في جازان.. رجل أمن الطرق يسجل موقفًا بطوليًّا ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم مقطع فيديو، يظهر من خلاله أحد أبطال أمن الطرق وهو يؤدي عملاً إنسانيًّا جليلاً، وذلك بإزالة الحواجز المتطايرة بسبب قوة الرياح من أمام المركبات منعًا لتوقفها أو الحاق الضرر بها أو بمن فيها أثناء تساقط الأمطار الغزيرة التي ضربت جازان اليوم.
الفيديو لاقى استحسان المغردين الذين بينوا أن ذلك ليس بالأمر المستغرب على رجال أمننا الأكفاء؛ فمواقفهم دائمًا مشرفة وبطولية في كل الظروف دون استثناء.
وكانت القوات الخاصة لأمن الطرق قد دعت مستخدمي الطرق بمنطقة جازان إلى أخذ الحيطة والحذر نظرًا لهطول الأمطار.
وقالت عبر حسابها في "تويتر": لمستخدمي الطرق بمنطقة جازان في كلٍّ من (الدرب - جازان)، نود التنبيه بأن المنطقة قد تشهدُ بمشيئة الله هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية؛ لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.
وشهدت منطقة جازان اليوم هطولاً لأمطار متفاوتة الغزارة، شملت مدينة جازان ومحافظات هروب، وفيفا، وبيش، والعيدابي، وفرسان، والحرث، وأحد المسارحة، والدائر، وأبو عريش، والعارضة، وضمد، وصبيا، والريث، والطوال، والدرب، وسالت إثرها أودية شهدان، ووساع، وهروب، ومسلة، وخلب، والجاهلي، ومقاب، وصبيا، وقرى، والخبطة، وضمد، ونخلان، وقصي.
12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443 11:47 PM
أزال الحواجز المتطايرة بسبب الرياح من أمام المركبات منعًا لإلحاق الضرر بهامن تحت الأمطار الغزيرة في جازان.. رجل أمن الطرق يسجل موقفًا بطوليًّا
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم مقطع فيديو، يظهر من خلاله أحد أبطال أمن الطرق وهو يؤدي عملاً إنسانيًّا جليلاً، وذلك بإزالة الحواجز المتطايرة بسبب قوة الرياح من أمام المركبات منعًا لتوقفها أو الحاق الضرر بها أو بمن فيها أثناء تساقط الأمطار الغزيرة التي ضربت جازان اليوم.
الفيديو لاقى استحسان المغردين الذين بينوا أن ذلك ليس بالأمر المستغرب على رجال أمننا الأكفاء؛ فمواقفهم دائمًا مشرفة وبطولية في كل الظروف دون استثناء.
وكانت القوات الخاصة لأمن الطرق قد دعت مستخدمي الطرق بمنطقة جازان إلى أخذ الحيطة والحذر نظرًا لهطول الأمطار.
وقالت عبر حسابها في "تويتر": لمستخدمي الطرق بمنطقة جازان في كلٍّ من (الدرب - جازان)، نود التنبيه بأن المنطقة قد تشهدُ بمشيئة الله هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية؛ لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.
وشهدت منطقة جازان اليوم هطولاً لأمطار متفاوتة الغزارة، شملت مدينة جازان ومحافظات هروب، وفيفا، وبيش، والعيدابي، وفرسان، والحرث، وأحد المسارحة، والدائر، وأبو عريش، والعارضة، وضمد، وصبيا، والريث، والطوال، والدرب، وسالت إثرها أودية شهدان، ووساع، وهروب، ومسلة، وخلب، والجاهلي، ومقاب، وصبيا، وقرى، والخبطة، وضمد، ونخلان، وقصي.
، من تحت الأمطار الغزيرة في جازان.. رجل أمن الطرق يسجل موقفًا بطوليًّا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر من تحت الأمطار الغزيرة في جازان.. رجل أمن الطرق يسجل موقفًا بطوليًّا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.