، ‬ فينيكس يخطف اللقب الأول لبطولة المملكة المفتوحة للكرة الطائرة للسيدات ،

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محمد بن مسعود - الدمام - توج وكيل وزارة الرياضة للتخطيط الاستراتيجي والاستثمار عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية أضواء عبدالرحمن العريفي، والدكتورة دنيا عبدالعزيز الفراج
مستشارة رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وبحضور عضوي مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة أحلام العمري وحنان القحطاني؛ فريق فينيكس بكأس بطولة المملكة المفتوحة للكرة الطائرة للسيدات عقب فوزه على فريق أكاديمية الاتفاق بنتيجة (3-1) في المباراة الختامية التي أقيمت مساء اليوم الأحد على صالة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض.
وتسلم فريق أكاديمية الاتفاق الميداليات الفضية، وتقلد فريق أكاديمية القمم بالميداليات البرونزية بعد تجاوزه نادي النصر في مباراة تحديد المراكز الثالث والرابع.
وجاء فريق بلوجايز بالمركز الخامس بعد فوزه على بلو كيكرز الذي جاء سادسًا في ترتيب البطولة.
وتحصل على جائزة اللعب النظيف فريق بلو كليكرز ، وكانت اللاعبة ود الشريف من فريق بلوجايز حصلت على أفضل لاعب حر بالبطولة، وملك محفوظ من فريق أكاديمية القمم على أفضل لاعب مركز 2، وأفضل لاعبه معد من نصيب لاعبة بلوجايز ود الشريف وأفضل لاعبة مركز 3 من فريق فينيكس جانيس آرنيز، ولاعبة فريق فينيكس دانييل قومز على أفضل لاعبة مركز 4، وتوجت اللاعبة الشاملة بالبطولة دانه البوعينين بفريق أكاديمية الاتفاق.
فينيكس يخطف اللقب الأول لبطولة المملكة المفتوحة للكرة الطائرة للسيداتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-12
توج وكيل وزارة الرياضة للتخطيط الاستراتيجي والاستثمار عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية أضواء عبدالرحمن العريفي، والدكتورة دنيا عبدالعزيز الفراج
مستشارة رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وبحضور عضوي مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة أحلام العمري وحنان القحطاني؛ فريق فينيكس بكأس بطولة المملكة المفتوحة للكرة الطائرة للسيدات عقب فوزه على فريق أكاديمية الاتفاق بنتيجة (3-1) في المباراة الختامية التي أقيمت مساء اليوم الأحد على صالة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض.
وتسلم فريق أكاديمية الاتفاق الميداليات الفضية، وتقلد فريق أكاديمية القمم بالميداليات البرونزية بعد تجاوزه نادي النصر في مباراة تحديد المراكز الثالث والرابع.
وجاء فريق بلوجايز بالمركز الخامس بعد فوزه على بلو كيكرز الذي جاء سادسًا في ترتيب البطولة.
وتحصل على جائزة اللعب النظيف فريق بلو كليكرز ، وكانت اللاعبة ود الشريف من فريق بلوجايز حصلت على أفضل لاعب حر بالبطولة، وملك محفوظ من فريق أكاديمية القمم على أفضل لاعب مركز 2، وأفضل لاعبه معد من نصيب لاعبة بلوجايز ود الشريف وأفضل لاعبة مركز 3 من فريق فينيكس جانيس آرنيز، ولاعبة فريق فينيكس دانييل قومز على أفضل لاعبة مركز 4، وتوجت اللاعبة الشاملة بالبطولة دانه البوعينين بفريق أكاديمية الاتفاق.
12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
09:50 PM
توج وكيل وزارة الرياضة للتخطيط الاستراتيجي والاستثمار عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية أضواء عبدالرحمن العريفي، والدكتورة دنيا عبدالعزيز الفراج
مستشارة رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وبحضور عضوي مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة أحلام العمري وحنان القحطاني؛ فريق فينيكس بكأس بطولة المملكة المفتوحة للكرة الطائرة للسيدات عقب فوزه على فريق أكاديمية الاتفاق بنتيجة (3-1) في المباراة الختامية التي أقيمت مساء اليوم الأحد على صالة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض.
وتسلم فريق أكاديمية الاتفاق الميداليات الفضية، وتقلد فريق أكاديمية القمم بالميداليات البرونزية بعد تجاوزه نادي النصر في مباراة تحديد المراكز الثالث والرابع.
وجاء فريق بلوجايز بالمركز الخامس بعد فوزه على بلو كيكرز الذي جاء سادسًا في ترتيب البطولة.
وتحصل على جائزة اللعب النظيف فريق بلو كليكرز ، وكانت اللاعبة ود الشريف من فريق بلوجايز حصلت على أفضل لاعب حر بالبطولة، وملك محفوظ من فريق أكاديمية القمم على أفضل لاعب مركز 2، وأفضل لاعبه معد من نصيب لاعبة بلوجايز ود الشريف وأفضل لاعبة مركز 3 من فريق فينيكس جانيس آرنيز، ولاعبة فريق فينيكس دانييل قومز على أفضل لاعبة مركز 4، وتوجت اللاعبة الشاملة بالبطولة دانه البوعينين بفريق أكاديمية الاتفاق.
، فينيكس يخطف اللقب الأول لبطولة المملكة المفتوحة للكرة الطائرة للسيدات ،
المصدر : الخليج 365
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