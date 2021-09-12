، محمد صلاح يسجل رقماً تاريخياً في الدوري الإنجليزي ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أصبح النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول اليوم الأحد، خامس أسرع لاعب يصل إلى الهدف رقم 100 في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجل محمد صلاح هدف التقدم لفريق ليفربول في مرمى مضيفه ليدز يونايتد، مبكراً في الدقيقة الـ20 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت بينهما ضمن الجولة الرابعة من "البريمير ليغ" والتي انتهت بفوز "الريدز " بثلاثة أهداف دون مقابل.
ووصل النجم المصري إلى هدفه رقم 100 بقميص "الريدز" اليوم أثناء مشاركته في مباراته رقم 162 ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكان النجم الإنجليزي الآن شيرر الهداف التاريخي "للبريميرليغ" قد وصل إلى هدفه رقم 100 بعد خوض (124) مباراة، كأسرع لاعب يدخل نادي المائة، ويليه مواطنه هاري كين (141) مباراة، ويليهما المهاجم الأرجنتيني سيرغيو أجويرو (147)، والفرنسي المعتزل تيري هنري (160).
محمد صلاح يسجل رقماً تاريخياً في الدوري الإنجليزيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-12
أصبح النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول اليوم الأحد، خامس أسرع لاعب يصل إلى الهدف رقم 100 في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجل محمد صلاح هدف التقدم لفريق ليفربول في مرمى مضيفه ليدز يونايتد، مبكراً في الدقيقة الـ20 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت بينهما ضمن الجولة الرابعة من "البريمير ليغ" والتي انتهت بفوز "الريدز " بثلاثة أهداف دون مقابل.
ووصل النجم المصري إلى هدفه رقم 100 بقميص "الريدز" اليوم أثناء مشاركته في مباراته رقم 162 ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكان النجم الإنجليزي الآن شيرر الهداف التاريخي "للبريميرليغ" قد وصل إلى هدفه رقم 100 بعد خوض (124) مباراة، كأسرع لاعب يدخل نادي المائة، ويليه مواطنه هاري كين (141) مباراة، ويليهما المهاجم الأرجنتيني سيرغيو أجويرو (147)، والفرنسي المعتزل تيري هنري (160).
12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
09:08 PM
أصبح النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول اليوم الأحد، خامس أسرع لاعب يصل إلى الهدف رقم 100 في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجل محمد صلاح هدف التقدم لفريق ليفربول في مرمى مضيفه ليدز يونايتد، مبكراً في الدقيقة الـ20 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت بينهما ضمن الجولة الرابعة من "البريمير ليغ" والتي انتهت بفوز "الريدز " بثلاثة أهداف دون مقابل.
ووصل النجم المصري إلى هدفه رقم 100 بقميص "الريدز" اليوم أثناء مشاركته في مباراته رقم 162 ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكان النجم الإنجليزي الآن شيرر الهداف التاريخي "للبريميرليغ" قد وصل إلى هدفه رقم 100 بعد خوض (124) مباراة، كأسرع لاعب يدخل نادي المائة، ويليه مواطنه هاري كين (141) مباراة، ويليهما المهاجم الأرجنتيني سيرغيو أجويرو (147)، والفرنسي المعتزل تيري هنري (160).
، محمد صلاح يسجل رقماً تاريخياً في الدوري الإنجليزي ،
المصدر : الخليج 365
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