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بالفيديو .. حفيد "النشمي" يكشف وصية الملك سعود لجده عندما توجه لإمارة نجران

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الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

كشف عبدالمحسن، حفيد إبراهيم النشمي، الذي يعد أحد رجال الملك عبد العزيز، عن وصية الملك سعود لجده عندما توجه لإمارة نجران.

وذكر أن الملك سعود كان وليًا للعهد حينها وقال في وصيته :"أنا أوصيك ونفسي بتقوى الله لأن لا هناء عز إلا بالله ثم بطاعته، والقيام بأوامره، ونرجو الله أن يوفق الجميع" ،وذلك بحسب ما قاله خلال استضافته بقناة "".

وأضاف أن الملك سعود أوصى جده بالعزم والهمة العليا، وأخذ الرعاية باللين والسياسة، مؤكدًا أن هذه الوصية مثالا لحرص القيادة في المملكة على الرفق بالناس، وأخذهم باللين.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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