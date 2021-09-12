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آل الشيخ يدعو متابعيه لاحترام خصوصية الجوال والواتساب:"سأبلك قبل قراءة الرسالة"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعا رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، متابعيه باحترام خصوصية الجوال والواتساب.

وقال تركي آل الشيخ:"أرجو احترام خصوصية الجوال أو الواتساب، لن أشاهد أي اقتراح أو فكرة أو مشروع يتم إرساله على الجوال".

وأشار:"بالعكس سأبلك قبل قراءة الرسالة"، موضحا:"فيه منصات مخصصة لهذه الأشياء، وفيه مبنى لهيئة الترفيه يستقبل أي فكرة مجدية وحقيقية وجديدة".

ولفت رئيس الهيئة العامة للترفيه:"اللي يرسل على الجوال غير مجدي ويتعب نفسه ويتعبنا معاه".

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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