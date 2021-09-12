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الفراج: "الظواهري" كنز عند من يرعاه

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

علق المحلل السياسي أحمد الفراج، على ظهور أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، بالتزامن مع الذكرى العشرين لأحداث 11 سبتمبر.

وقال أحمد الفراج:"الإرهاب ولعبة الإستخبارات.. في الذكرى العشرين لأحداث سبتمبر، ومع إفراج حكومة أمريكا عن وثائق سرية تتعلق بالأحداث".

وأشار:"ظهر اللواء ركن أيمن الظواهري بخطاب وهو يرتدي الزي السعودي اللواء الظواهري ظهر بصحة جيدة، ما يعني أن الخدمات الطبية في مكان إقامته متقدمة الظواهري كنز عند من يرعاه".

 

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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