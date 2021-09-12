شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مواطنون يشتكون من شاحنات تتخذ من حي الفرسان مواقف لها بالدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

اشتكى بعض المواطنين من وجود شاحنات ومعدات ثقيلة تتخذ من حي الفرسان مواقف لها بالدمام.

وقال أحد السكان أن الأحياء بها الكثير من هذه الشاحنات والمعدات الثقيلة لدرجة تشوه المظهر العام للحي، وتجعلهم يشعرون بأن الأحياء تبدو كالورش، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية"، فيما ذكر مواطن آخر أن هذه المشكة يعانون منها منذ سنوات دون حل.

من جهته، قال رئيس اللجنة اللوجستية في غرفة الشرقية، راكان العطيشان، إن حي الفرسان يعد أحد مداخل الدمام وواجهة لها.

وأضاف معظم هذه الشاحنات تأتي من خارج الدمام، وقليل منها يعمل بشكل غير نظامي، لافتا إلى أن أمانة المنطقة الشرقية تعتزم الخوض في مشروع لإيواء هذه الشاحنات.

وناشد أمانة المنطقة بسرعة إيجاد حل للشاحنات التي تتخذ من الأحياء موقفا لها وتشوه المشهد الحضري في بعض الأحياء بالدمام.