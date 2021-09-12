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متحدثة التعليم توضح نسب الحاصلين على لقاح كورونا من منسوبي التعليم والطلاب

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت متحدثة وزارة التعليم، إبتسام الشهري، نسب الحصول على لقاح فيروس كورونا من منسوبي التعليم العام والموظفين، والطلاب والطالبات.

وقالت إبتسام الشهري:" ارتفاع نسب الحصول على لقاح فيروس كورونا لمنسوبي التعليم العام إلى 96% للمعلمين والمعلمات والموظفين، و89% للطلاب والطالبات".

وأبانت أن تلك النسبة تعكس الجهود التي تبذلها وزارة التعليم في الحفاظ على سلامة البيئة المدرسية، والعودة الحضورية الآمنة، وحث منسوبيها للحصول على جرعتين من اللقاح.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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