شكرا لمتابعة خبر عن متحدثة التعليم توضح نسب الحاصلين على لقاح كورونا من منسوبي التعليم والطلاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت متحدثة وزارة التعليم، إبتسام الشهري، نسب الحصول على لقاح فيروس كورونا من منسوبي التعليم العام والموظفين، والطلاب والطالبات.

وقالت إبتسام الشهري:" ارتفاع نسب الحصول على لقاح فيروس كورونا لمنسوبي التعليم العام إلى 96% للمعلمين والمعلمات والموظفين، و89% للطلاب والطالبات".

وأبانت أن تلك النسبة تعكس الجهود التي تبذلها وزارة التعليم في الحفاظ على سلامة البيئة المدرسية، والعودة الحضورية الآمنة، وحث منسوبيها للحصول على جرعتين من اللقاح.