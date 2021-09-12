شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. شركات لقاحات "فايزر" و"جونسون" و"استرازينيكا" تشارك بقمة الرياض للتقنية الحيوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال عالم أبحاث تقنية اللقاحات الطبية، نايف الحربي، إن الشركات المنتجة للقاحات مثل فايزر وجونسون آند جونسون وأسترازينيكا ستكون ضمن المشاركين في قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية.

وأضاف أن شركات أخرى رائدة في مجال التقنية الطبية، بالإضافة للشركات المحلية السعودية، وذلك بحسب ما ذكره بقناة " العربية".

وأكد أن العديد من الجامعات ستشارك أيضا بالقمة، لافتا إلى أن وزارات الاستثمار والصناعة ستشارك أيضا في تنظيم هذه القمة.