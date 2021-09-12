بالفيديو.. «الدفاع»: استمرار مناورات تمرين «النجم الساطع» في مصر

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الدفاع، الأحد، استمرار مناورات تمرين النجم الساطع 2021 في مصر، والتي تشارك فيها المملكة.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الدفاع، عبر موقع «تويتر» مقطع فيديو، للجنود السعوديين، خلال مناورات تمرين «النجم الساطع» في مصر.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الدفاع، تعليقًا على مقطع الفيديو: «استمرار مناورات تمرين النجم الساطع 2021 في جمهورية مصر».

وظهر في مقطع الفيديو رجال وزارة الدفاع خلال تأدية التمارين الحربية المختلفة.

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