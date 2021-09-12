قرار جديد من «المركزي السعودي» بشأن الهوية الرقمية والمؤسسات المالية

الرياض - محمد عبدالله - أعلن البنك المركزي السعودي، الأحد، أن الهوية الوطنية الرقمية معتمدة لدى المؤسسات المالية، مؤكدًا أنها معتمدة لدى توكلنا وأبشر.

وكشف المركزي السعودي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الأحد، أن الهدف من اعتماد الهوية الوطنية الرقمية، تمكين عملاء المؤسسات المالية من إتمام عملياتهم بموجب الهوية الرقمية للحالات التي لا تتطلب الحصول على نسخة من الهوية الوطنية.

وأشار إلى أن الفئة المستفيدة هي العملاء الأفراد، للمؤسسات المالية الخاضعة للإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي.

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