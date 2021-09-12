بعد صدور أمر ملكي بتعيينه.. من هو ماجد المزيد المحافظ الجديد لهيئة الأمن السيبراني؟

الرياض - محمد عبدالله - صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيين المهندس ماجد بن محمد بن إبراهيم المزيد، محافظاً للهيئة الوطنية للأمن السيبراني بمرتبة وزير.

من هو ماجد المزيد؟

حصل ماجد المزيد على بكالوريوس هندسة الاتصالات عام 2002 من "جامعة ميسوري للعلوم والتكتولوجيا" في الولايات المتحدة الأميركية، ومن ثم حصل على ماجستير الإدارة الهندسية عام 2004 من جامعة واشنطن في سانت لويس.

تولى منصب مدير المعايير الفنية بين 2005 و2013، ونائب رئيس "المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة"، وكذا منصب رئيس الفريق المتخصص المعني بمسائل السياسة العامة الدولية المتصلة بالإنترنت بين عامي 2009 و2011.

وتولى منصب الأمين العام لـ"اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات" بين 2013 و2017، والمدير العام للشؤون الدولية في "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" بين عامي 2013 و2017، ومساعد نائب المحافظ لقسم الشؤون التقنية في الهيئة ذاتها بين عامي 2016 و2017.

وشغل منصب نائب محافظ "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" للتقنية والبنية التحتية، كما ترأس المجموعة العاملة على قضايا السياسات العامة الدولية المتصلة بالإنترنت في "المجلس الدولي للاتصالات" في سويسرا.

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