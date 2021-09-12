جمعية «ألزهايمر» توقِّع اتفاقية مع «السعودية للرعاية الصحية المنزلية»

الرياض - محمد عبدالله - كثفت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر خلال حملتها «عهد لا يفنى»، جهودها للوصول لكل مرضى ألزهايمر بمناطق المملكة.

ووقعت الجمعية اتفاقية تعاون مطلع شهر سبتمبر الجاري مع الجمعية السعودية للرعاية الصحية المنزلية لدعم خدمات الرعاية المنزلية لمرضى ألزهايمر، ضمن مساعيها في تسهيل خدمات رعاية المرضى وكل التحديات التي تواجه المريض وأسرته.

وتحرص الجمعية، على بناء الشراكات الفاعلة مع مؤسسات القطاع الخيري والصحي الذي يخدم جميع المرضى والتي تعد محورًا هامًا في تنفيذ أنشطتها وبرامجها واستراتيجياتها الهادفة إلى تقديم خدمات فعلية على أرض الواقع لمرضى ألزهايمر من كبار السن.

كما تطلق الجمعية مجموعة من المحاضرات التوعوية عن مرض ألزهايمر وضرورة التشخيص المبكر وآلية التكييف مع التغيرات في جدولة ما بين الأطباء، يقدمها الدكتور محمد خشيم استشاري أمراض الباطنية وكبار السن تحدث فيها عن مرض ألزهايمر والخرف وضرورة التشخيص المبكر، والدكتورة نسرين جستنية استشاري طب الشيخوخة، مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني عن المشاعر السلبية من المجتمع تجاه مرض ألزهايمر.

وتقدمت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر بالشكر لكل من قدم تفاعلًا مع الحملة من أمانات المناطق والوزارات والقطاعات الحكومية والخاصة والشركاء الاستراتيجيين وعلى منصات التواصل الاجتماعي ومشاركات واسعة من قبل العديد الجهات.

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