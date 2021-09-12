توجيه من «التعليم» بشأن حالات الانقطاع عن العمل.. ومصادر «عاجل» تكشف التفاصيل

الرياض - محمد عبدالله - كشفت مصادر «عاجل» عن صدور توجيه من وزارة التعليم، إلى جميع الإدارات ومكاتب التعليم وجميع المدارس ومعاهد وبرامج التربية الخاصة بشأن حالات الانقطاع عن العمل.

وقالت مصادر «عاجل»، إن وزارة التعليم لاحظت تأخرًا في الرفع بحالات الانقطاع عن العمل بمختلف الفئات الوظيفية من شاغلي الوظائف التعليمية، وشاغلي الوظائف الإدارية ووظائف المستخدمين وبند الأجور.

وأوضحت مصادر «عاجل»، أن وزارة التعليم، طالبت بضرورة الرفع فورًا وبشكل عاجل، عن حالات الانقطاع عن العمل لموظفيها، محذرة من أن ذلك الأمر يقع تحت مسؤولية جميع الإدارات ومكاتب التعليم وجميع المدارس ومعاهد وبرامج التربية الخاصة.

وأشارت المصادر، إلى أن الوزارة طالبت منسوبيها بضرورة الرفع وفقًا للنموذج المرفق إليهم، على أن يتم استكماله من الجهات المختصة، ومن ثم يسلم أصل النموذج ورقيًا بعد استكماله لوحدة متابعة الدوام بإدارة الموارد البشرية.

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