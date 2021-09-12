«شؤون الأسرة» يوقِّع مذكرة تعاون لنشر ثقافة الوعي المالي للأسرة السعودية

الرياض - محمد عبدالله - وقع مجلس شؤون الأسرة مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة (سدكو)، بهدف نشر وترسيخ ثقافة الوعي المالي لدى أفراد الأسرة والعمل على تطوير ونشر برنامـج الوعـي المـالي ( ريـالي ) لتحقيق مستهدفاته المتعلقة بتمكـين أفراد الأسرة من المهارات اللازمة في مجـال التخطيـط المـالي ونشر ثقافة الادخار والاستهلاك الرشيد للمسـاهمة في رفـع نسـبة ادخـار الأسرة مـن إجمـالي دخلهـا مـن 6 % إلى 11 % تماشـيًا مـع رؤيـة المملكـة 2030، وإيمانـًا من مجلس شؤون الأسرة بتعزيـز التكامـل والتعـاون المشـترك مـع كل القطاعـات بما يمكّن الأسرة السعودية من القيام بدورها في التنمية المستدامة والحفاظ على كيانها ومواردها المالية.

وتتمثل مجالات التعاون بين الطرفين حسب المذكرة لتشمل الاستفادة من خبرات المجلس وقاعدة بياناته ومواءمتها مع خدمات شركة سدكو في برنامج الوعي المالي (ريالي) من خلال عدة محاور أولها التوعية والتثقيف، وإعداد وتنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بأهداف المذكرة، إضافة إلى تهيئة البيئة الإلكترونية للتدريب وإيجاد أفضل الوسائل لتطوير محتوى برنامج ريالي والذي سيعمل عليه المجلس وفق أفضل المعايير التي تمكن البرنامج من النجاح وتعزيز فرص الوصول للمستهدفين وأصحاب العلاقة لتحقيق التوسـع والاسـتدامة وتحقيـق الأثـر الإيجابـي.

وأكدت أمين مجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري، أن هذه المذكرة تأتي ضمن إطار أدوار عمل المجلس لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال التعاون والتنسيق مع القطاعات الحكومية والخاصة في المبادرات والبرامج الموجهة للأسرة بكل مكوناتها، وفي سياق الجهود التي يقوم بها المجلس لتوعية الأسرة بكل المجالات منها المجال الاقتصادي لتمكين الأسرة من مهارات الادخار والاستهلاك الرشيد والمحافظة على موارد الأسرة المالية وتنميتها.

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