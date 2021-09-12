سعودي مُصاب بـ«مرض نادر» ووالده: علاجه متوافر في الخارج

الرياض - محمد عبدالله - قال الشاب عبدالله الدوسري (مُصاب بمرض نادر) إن أمنيته إجراء عملية جراحية حتى يتمكن من المشي على قدميه مثل أقرانه.

وقال والد الشاب، خلال حلقة "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية": "لدينا خطاب من مستشفى في أمريكا بوجود علاج هناك، وأتمنى من وزارة الصحة أن تساعدنا".

وأضاف "قدمنا قبل شهرين للوزارة والديوان، وأحالوها للوزارة، وقالوا ما في علاج، وأرسلنا لمستشفى في نيويورك وقالوا هناك علاج ويحتاج إلى عمليتين في الركبة".

وتابع والد الشاب الدوسري: "أتمنى أن وزارة الصحة تعطي أمر علاج لعبدالله في الخارج في أمريكا حتى يستطيع استكمال علاجه".

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