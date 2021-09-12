«حماية المستهلك» تحذر من عروض «الثراء السريع».. ما علاقة قصة علي بابا والأربعين حرامي؟

الرياض - محمد عبدالله - حذرت جمعية حماية المستهلك الجميع من خطورة عروض الثراء السريع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي في معظمها عمليات نصب واحتيال.

وروت الجمعية، في مقطع توعوي عبر حسابها في «تويتر» بعنوان «قصة علي بابا والأربعين حرامي»، تفاصيل عمليات الاحتيال التي يتعرض لها البعض بأشكال مختلفة.

وجاء في المقطع «قصة تتكرر يوميا آلاف المرات، يتعرض الشخص للاحتيال عن طريق موقع ينتحل اسم وهوية شركة معروفة، ويستغل ثقة الناس في العلامة التجارية ذات الاسم المشابه، عن طريق وضع عروض بتقسيط سهل وميسر على الأجهزة وبدون ضمانات».

ويطلب الموقع من الضحية أن يدفع عربونا، وعربون فوق عربون يصبح مليونا، ليفاجأ المواطن أو المقيم أنه وقع ضحية عملية نصب واحتيال.

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