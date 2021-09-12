الموارد البشرية: ضبط وافدَيْن يؤجِّران عاملات نظافة متغيبات عن العمل لشركات ومؤسسات

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، مباشرة بلاغ بخصوص قيام وافدين من جنسيتين مختلفتين بتقديم خدمات عمالية مخالفة لنظام العمل بمساعدة مؤسسة للمقاولات العامة.

وقال آل حماد عبر حسابه الرسمي عبر موقع «تويتر»: «باشرت فرق الرقابة الميدانية بوزارة الموارد البشرية، البلاغ الوارد إليها حيال قيام وافدين من جنسيتين مختلفتين بتقديم خدمات عمالية مخالفة لنظام العمل بمساعدة مؤسسة للمقاولات العامة».

وأضاف: «حيث يقومان بتأجير عاملات نظافة للغير من العاملات (المتغيبات عن العمل) لشركات ومؤسسات، وجارٍ استكمال التحقيقات».

اقرأ أيضًا:

الموارد البشرية: 3 أنواع من المنشآت ملزمة بـ«شهادة المواءمة».. وتوضح السبب

بالفيديو.. مراقبو «الموارد البشرية» يضبطون مخالفي قرار «منع العمل تحت أشعة الشمس»