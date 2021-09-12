وزير الخارجية يصطحب نظيره النمساوي في جولة بمحافظة العلا

الرياض - محمد عبدالله - اصطحب الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبرج في جولة بمحافظة العلا التاريخية.

وقال فيصل بن فرحان، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "أسعدني اصطحاب صديقي معالي وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبرج في جولة بمحافظة العلا التاريخية حيث استوطنت الحضارات الإنسانية القديمة".

وأضاف وزير الخارجية: "نفخر بالجهود الضخمة التي تقوم بها بلادي للحفاظ على الإرث التاريخي العريق ضمن برامج رؤية ٢٠٣٠".

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