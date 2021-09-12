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وزير الخارجية يصطحب نظيره النمساوي في جولة بمحافظة العلا

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الرياض - محمد عبدالله - اصطحب الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية ، وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبرج في جولة بمحافظة العلا التاريخية.

وقال فيصل بن فرحان، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "أسعدني اصطحاب صديقي معالي وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبرج في جولة بمحافظة العلا التاريخية حيث استوطنت الحضارات الإنسانية القديمة".

وأضاف وزير الخارجية: "نفخر بالجهود الضخمة التي تقوم بها بلادي للحفاظ على الإرث التاريخي العريق ضمن برامج رؤية ٢٠٣٠".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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