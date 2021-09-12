قَبَّل رأسه.. كلمات مؤثرة من المعلم الزهراني لوالده بعد فوزه ضمن الـ50 معلمًا الأفضل عالميًا

الرياض - محمد عبدالله - تحدث المواطن علي خلف الزهراني عن فضل والده والدته بعد فوزه ضمن أفضل 50 معلمًا في العالم بعد منافسة مع 8 آلاف معلم.

وقال الزهراني، خلال استضافته ووالده ببرنامج «الراصد» على قناة «الإخبارية»، إن والده اجتهد في تربيته على العفو والتسامح.

وأضاف أن دعاء والده ووالدته هو الذي أنار له الطريق والأفاق والتوفيق الذي كان لا حدود له، وتعجز الكلمات أن أوفي والدي العظيم.

وتابع الزهراني بعد أن قبَّل رأس والده ويده على الهواء «تعلمت من والدي الإخلاص والاجتهاد والأمانة والكثير من القيم».

وختم المواطن علي الزهراني بقوله «إن الكلمات لتعجز أن أوفي حق والدي ووالدتي وفضلهما علي».

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