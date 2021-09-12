ضبط 4 مقيمين بالرياض استولوا على مليون و300 ألف ريال في 20 عملية نصب

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة الرياض، الأحد، القبض على 4 مقيمين، نفذوا 20 عملية نصب واحتيال في عدد من مناطق المملكة، تمثلت في الإعلان عبر حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي مدّعين تقديم خدمات عامة مقابل مبالغ مالية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال أسفرت عن القبض على 4 مقيمين من الجنسيتين السورية واليمنية في العقدين الثالث والخامس، نفذوا (20) عملية نصب واحتيال في عدد من مناطق المملكة، تمثلت في الإعلان عبر حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي مدّعين تقديم خدمات عامة مقابل مبالغ مالية.

وأكد متحدث الرياض، أن المتهمين استخدموا للتواصل شرائح اتصال محلية ودولية، استولوا من خلالها على ما يزيد عن (1,300,000) ريال، وتم إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى النيابة العامة.

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