عاجل.. الملك سلمان يصدر أوامر بتعيين وإعفاء بعض الشخصيات من مناصبهم

محمد الفلاح - الأحد 12 سبتمبر 2021

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم، أوامر ملكية شملت تعيين بعض الشخصيات وإعفاء آخرين.



وأعفى العاهل السعودي المهندس ناصر بن عبد الرزاق بن يوسف النفيسي، رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه.

وأمر بتعيين عبد العزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل رئيساً للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

كما عيَّن المهندس ماجد بن محمد بن إبراهيم المزيد محافظاً للهيئة الوطنية للأمن السيبراني بمرتبة وزير، وبدر بن عبد الرحمن بن سليمان القاضي نائباً لوزير الرياضة بالمرتبة الممتازة.