شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر الملك.. عبدالعزيز الفيصل رئيساً للشؤون الخاصة لخادم الحرمين و«المزيد» محافظاً لـ«الأمن السيبراني» و«القاضي» نائباً لوزير الرياضة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • تعيين عبدالعزيز بن إبراهيم رئيساً للشؤون الخاصة لخادم الحرمين

• تعيين ماجد بن محمد بن إبراهيم محافظاً لـ«الأمن السيبراني»

• تعيين بدر بن عبدالرحمن نائباً لوزير الرياضة

ءأصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، أمرا ملكيا، بإعفاء المهندس ناصر بن عبدالرزاق بن يوسف النفيسي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه، وتعيين عبدالعزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل رئيساً للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

كما أمر خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، بتعيين المهندس ماجد بن محمد بن إبراهيم المزيد محافظاً للهيئة الوطنية للأمن السيبراني بمرتبة وزير، وتعيين بدر بن عبدالرحمن بن سليمان القاضي نائباً لوزير الرياضة بالمرتبة الممتازة.