إصابات كورونا تتراجع بنسبة 95% بالمملكة

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وقال العبدالعالي في مؤتمر مستجدات كورونا أمس «إن وجود المتحورات المستجدة يفرض على الجميع استكمال أخذ اللقاح بما يحقق المناعة المطلوبة، مشيرا إلى تجاوز عدد اللقاحات المعطاة الـ 39 مليون جرعة، استفاد منها باستكمال التحصين 16.7 مليون شخص».
وأضاف «إن لقاح «موديرنا» من اللقاحات ذات الفعالية في مواجهة التحورات وتبديل الجرعات الأولى والثانية يعطي استجابة تنشيطية أفضل ولا تتخوفوا من أعراض اللقاح الجانبية».
وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب «إن قرار رفع تعليق منع السفر يشمل المواطنين والمقيمين، ما لم يمروا على أحد الدول التي تم تعليق القدوم منها.
الإصابات الجديدة:
- الرياض 31
- مكة المكرمة 15
- الشرقية 7
- المدينة المنورة 5
- جازان 5
- القصيم 4
- عسير 4
- نجران 4
- حائل 2
- تبوك 1
- الجوف 1
- الباحة 1
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