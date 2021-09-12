إطار متحرك لمنع التلاعب بالحالة الصحية في «توكلنا»

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وأشارت المعلومات إلى أن هذا الإجراء يمكن أيضا التحايل به بتسجيل مقطع فيديو للشاشة وتحويله لصورة متحركة، وأن حلولا تقنية بديلة كتعديل التطبيق بحيث يتعذر تسجيل الشاشة أو وضع ساعة تحت كود الحالة الصحية يتضمن الدقائق والثواني قد تكون أفضل في توفير الحماية ومنع تجاوزها والتحايل عليها، فيما قال آخرون إن تصوير الشاشة ليس هدفه التحايل ولكن يعتمده البعض لعدم توفر الإنترنت في جواله. فيما رأى البعض الآخر أن تطبيق توكلنا يستهلك بطارية الجوال بشكل سريع مما يجعلهم يفضلون إغلاقه دائما.
وأوضح الخبير في الأمن السيبراني ياسر الرحيلي لـ»مكة» أن وضع إطار متحرك باستمرار حول كود الحالة الصحية في تطبيق توكلنا هو إجراء تقني ممتاز وسيحد من التحايل بالتأكيد، كما أن أغلب الحلول التقنية للحماية يمكن للبعض إيجاد منافذ لتجاوزها والتحايل عليها وذلك لا يعني أنها لن تكون ذات فائدة في تحقيق الهدف منها وتقليل نسبة التحايل والخطر من تجاوزها، كما أن اعتماد حلول تقنية بديلة والتي قد توفر مستوى حماية أعلى يتطلب تكلفة مادية مرتفعة أو تأثيرا على أجهزة المستخدمين مقابل ارتفاع بسيط في درجة الحماية لا يبررها هذا الإجراء.
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