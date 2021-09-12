228,75 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا «كوفيد 19» (22875) مخالفة، وذلك للفترة من 28 / 1 / 1443هـ حتى 4 / 2 / 1443هـ. فقد سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع 8098 مخالفة، تلتها المنطقة الشرقية بـ2869، ثم منطقة المدينة المنورة بـ2068. وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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