تهيئة متخصصين محليين لمواجهة تحديات التنمية

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ويعد البرنامج الدولي لتقييم التنمية - الذي يقام في نسخته الأولى افتراضيا بحضور متخصصين عالميين في مجال التنمية الدولية - أحد البرامج الجديدة التي أعلن عنها المركز أخيرا لتهيئة متخصصين محليين في كيفية مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في تقييم العمليات التنموية، ونمذجة العمل من خلال توفير أدوات التقييم الحديثة ومتابعة الأداء لتسهيل اتخاذ القرار وقياس الأثر المتوقع.
وأفاد الرئيس التنفيذي للمركز المهندس أحمد الشمراني بأن إقامة البرنامج الدولي لتقييم التنمية للمرة الأولى في الشرق الأوسط يساعد في تأهيل المشاركين للانضمام إلى شبكة من المقيمين في مجال التنمية من المتحدثين باللغة العربية.
وأوضح أن هذا البرنامج يأتي في إطار تعزيز أهداف رؤية المملكة 2030 وتحقيق مستهدفاتها في مجال التحول الوطني وتقييم أثر الممارسات في سبيل تحقيق تنمية مستدامة.
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