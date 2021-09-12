مستكشف جغرافي للاستعلام عن الخدمات البلدية بالمدينة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت أمانة منطقة المدينة المنورة خدمة المستكشف الجغرافي للمدينة المنورة، التي دشنت تجريبيا عبر بوابتها الرقمية.

وتعد الخدمة الاسترشادية الجديدة إحدى الممكنات الالكترونية التي تقدمها الأمانة للمستفيدين للاستعلام عن الخدمات البلدية، واشتراطات البناء، إضافة إلى الاشتراطات البلدية المختلفة، فضلا عن تقديم حزمة متنوعة من المعلومات الجغرافية، من خلال الخرائط الرقمية التي تعتمد على المصورات الجوية المحدثة والدقيقة للمدينة المنورة.

كما تهدف في مرحلتها الأولى إلى توفير المعلومات الاسترشادية حول اشتراطات البناء، وتهيئة منصة الكترونية تخدم مختلف القطاعات الخدمية والمرافق العامة، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات المستهدفة، وتقديم خدمات معرفية واسعة للمستفيدين.

ويستعرض المستكشف الجغرافي اشترطات البناء وحدود المخططات السكنية، وقطع الأراضي المعتمدة، إضافة إلى قطع الأراضي غير المنظمة، وطبيعة استخدامات الأراضي، والمحاور التجارية (الشوارع التجارية)، والإشارة إلى مواقع الخدمات التجارية، وحدود النطاق الجغرافي للأحياء السكنية، إلى جانب استعراض حدود النطاق العمراني للمدينة المنورة.