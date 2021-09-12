شكرا لقرائتكم خبر غياب الطلبة غير المحصنين بجرعتين يدخل حيز التنفيذ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شرعت وزارة التعليم أمس في احتساب الغياب للطلبة غير المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا بعد انتهاء المهلة المحددة.

وأوضح المتحدث الرسمي للتعليم العام بالوزارة ابتسام الشهري أنه إلحاقا للبيان الصادر بتاريخ 21 محرم 1443هـ الموافق 29 أغسطس 2021م المتضمن تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين من بداية العام الدراسي للطلبة والمتدربين مِمن أعمارهم 12سنة ميلادية فأكثر غير مكتملي التحصين بجرعتين؛ وفق اشتراطات هيئة الصحة العامة (وقاية)، واستمرارا للتعاون والتنسيق بين وزارتي التعليم والصحة لتحقيق العودة الآمنة إلى مقاعد الدراسة، وحيث انتهت المهلة المحددة؛ فنؤكد على أن احتساب الغياب للطلبة سيبدأ من اليوم الأحد 5 صفر 1443هـ؛ وفقا لما صدر بهذا الشأن.

كما تحث الوزارة الطلاب والطالبات وجميع منسوبيها باستكمال التحصين بجرعتين لتمكينهم من دخول المنشآت التعليمية، ومواصلة الرحلة التعليمية، والحفاظ على سلامتهم وأسرهم ومجتمعهم.