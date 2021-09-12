100 % إنجاز المرحلة الأولى بدائري مكة الثاني

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من جهة أخرى يتكون المشروع من طريق سريع حر الحركة ومجموعة من الجسور ودوار يهدف إلى ربط طريقي الدائري الثاني بالدائري الثالث في منطقة الكعكية، إضافة لربط طريق الحرم (إبراهيم الخليل) وشارع المنصور وكذلك الربط مع طريق الليث المؤدي إلى الطريق الدائري الرابع.
فيما تتمثل المرحلة الثانية من مشروع الدائري الثاني، في تنفيذ تقاطع البيبان، ويشمل العمل من بعد نفق السليمانية في الطريق الدائري الثاني، مرورا بتقاطع المدينة المنورة وتقاطع شارع المنصور، وصولا إلى شارع حسين عرب، وذلك بتنفيذ 5 جسور خرسانية.
عن مشروع دائري مكة الثاني:
- طوله: 5 كلم
- مكوناته وخدماته: طرق - جسور
- إجمالي التكلفة: 460 مليون ريال
المرحلة الأولى من الطريق
- 3.3 كلم طولها
- تحقق انسيابية الحركة المرورية عبر 3 تقاطعات رئيسة حرة الحركة
- تساهم في إحداث نقلة نوعية بحل مشكلة ازدحام المنطقة المركزية
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