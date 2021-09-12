شكرا لقرائتكم خبر 100 % إنجاز المرحلة الأولى بدائري مكة الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المرحلة الأولى من الطريق الدائري الثاني، تقاطع الكعكية - جرهم - الطندباوي، بنسبة إنجاز 100% وفق توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ودعم ومتابعة نائب أمير المنطقة، نائب رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان.

من جهة أخرى يتكون المشروع من طريق سريع حر الحركة ومجموعة من الجسور ودوار يهدف إلى ربط طريقي الدائري الثاني بالدائري الثالث في منطقة الكعكية، إضافة لربط طريق الحرم (إبراهيم الخليل) وشارع المنصور وكذلك الربط مع طريق الليث المؤدي إلى الطريق الدائري الرابع.

فيما تتمثل المرحلة الثانية من مشروع الدائري الثاني، في تنفيذ تقاطع البيبان، ويشمل العمل من بعد نفق السليمانية في الطريق الدائري الثاني، مرورا بتقاطع المدينة المنورة وتقاطع شارع المنصور، وصولا إلى شارع حسين عرب، وذلك بتنفيذ 5 جسور خرسانية.

عن مشروع دائري مكة الثاني:







طوله: 5 كلم



مكوناته وخدماته: طرق - جسور



إجمالي التكلفة: 460 مليون ريال



المرحلة الأولى من الطريق