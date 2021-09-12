شكرا لقرائتكم خبر هوية جديدة للضمان الصحي تمنح المؤمن لهم الرعاية والحماية الكاملتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة تهدف لأن يكون جهة رائدة عالميا في الوقاية وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين، دشن وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الضمان الصحي الدكتور توفيق الربيعة أمس الهوية الجديدة للمجلس.

وأوضح الأمين العام لمجلس الضمان الصحي الدكتور شباب الغامدي أن الهوية الجديدة للمجلس تمكن المستفيدين المؤمن لهم من الحصول على الرعاية والحماية الكاملتين وتحسين الاستدامة والابتكار من خلال العمل كجهة قادرة على المرونة والتعلم وتحفيز التحول الرقمي في القطاع، مؤكدا أن إطلاق الهوية يواكب استراتيجية المجلس لمواءمة رؤية المملكة 2030 الطموحة والملهمة.

ونوه إلى أن جميع القطاعات تعمل على مواكبة رؤية المملكة من خلال برامج نوعية في مختلف التخصصات. لافتا إلى إطلاق مجلس الضمان الصحي للعقد الموحد لشركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية من أجل تنظيم العلاقة التعاقدية التأمينية، إضافة إلى إطلاق مركز الصلح المعتمد من وزارة العدل لتوفير بيئة مناسبة للأطراف المتنازعة مع الحرص على الخصوصية الكاملة للتفاوض وتقريب وجهات النظر. إضافة إلى تعزيز الجودة والكفاءة من خلال اعتماد توحيد الترميز الطبي بـ(9800) رمز، والعمل على دعم الاندماجات بين شركات التأمين لرفع كفاءة وجودة الخدمات، واستثمار التقنية الحديثة للحصول على أفضل الخدمات خلال وقت قياسي.

وبين الدكتور الغامدي أن مجلس الضمان الصحي أطلق الأدلة الإرشادية الإكلينيكية، إضافة إلى تطوير تطبيق المجلس إلى جانب تطوير حزمة المنافع، والحرص على آراء المستفيدين من خدمات التأمين الصحي المقدم لهم ومدى جودتها، كما استعان المجلس بـ»بريس جيني - Press Ganey» أحد بيوت الخبرة العالمية المتخصص في استطلاعات الرأي العام لقياس رضا المستفيدين من التأمين الصحي الخاص عن تجربتهم التأمينية من خلال استبيان تحسين تجربة المستفيدين الذي شمل عدة محاور مثل أداء شركات التأمين الصحي وسهولة حجز المواعيد الطبية وفهم منافع التأمين الصحي وتغطيته.

الهدف من الهوية الجديدة للمجلس:

