جامعة المؤسس تعتمد السكوتر وسيلة تنقل داخلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي أمس خدمة التنقل الداخلي بين أروقة الجامعة بواسطة الدراجات الكهربائية (السكوتر).

وتوفر الخدمة التي سيستفيد منها الطلاب والطالبات إضافة إلى الكادر التعلمي النقل الداخلي بين عمادات وكليات والفصول الدراسية في مركز الملك فيصل للمؤتمرات.

وكشف وكيل الإسكان والتغذية بعمادة شؤون الطلاب الدكتور علاء سندي عن تشكيل 10 محطات تجمع للسكوتر 8 في الميدان الأكاديمي شطر الطلاب وعدد 2 محطة شطر الطالبات بالسكن، مشيرا إلى أن الخدمة مدفوعة وسعرها 67 هللة فيما بلغ عدد الأسكوترات والدراجات الكهربائية 130 وسيزيد مع عودة الطلاب.

واستمع رئيس الجامعة إلى شرح مفصل عن الخدمة من وكيل الإسكان والتغذية، حيث يشرف على الخدمة إدارة النقل بوكالة الإسكان والتغذية بعمادة شؤون الطلاب بالتعاون مع وكالة الجامعة للمشاريع، وإدارة الأمن بالجامعة، في حين تم إنشاء ممرات الكترونية ومواقف خاصة للدراجات في جميع المباني.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود القحطاني أن المشروع والذي يعد من وسائل النقل الحديثة يهدف إلى خدمة الطلاب والطالبات والمنسوبين وتسهيل عملية تنقلهم بين العمادات والكليات والفصول الدراسية، حيث تم وضع معايير وأنظمة تسهل من حركتها وتوفر أعلى مستويات السلامة إضافة إلى تخصيص مسارات الكترونية ومواقف خاصة عند كل مبنى داخل الحرم الجامعي.

وأفاد عميد شؤون الطلاب أن العمادة تسعى إلى استحداث خدمات جديدة للطلبة تلبي احتياجاتهم وتتوافق مع التطور التقنية، وتوفر وسائل مبتكرة تترجم الأهداف المرسومة.

بين أروقة الجامعة:

