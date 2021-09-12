3.5 ملايين عبوة تمر ترد لموسم عنيزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت كمية التمور الواردة لموسم عنيزة للتمور، في ساحة المزادات بالمدينة الغذائية منذ انطلاقة الموسم حتى أمس، 3.5 ملايين عبوة تمر، تزن 14000 طن، محملة بأكثر من 12 ألف سيارة. وأوضح رئيس بلدية عنيزة المهندس فارس القحطاني، أن عدد المزارع التي تورد التمور بشكل يومي 250 مزرعة في المتوسط من داخل وخارج منطقة القصيم، وأن فترة استقبال التمور تمتد لحوالي 12 ساعة، حيث يستقبل المركبات فريق الكشف الصحي الذي يثبت سلامتها من المواد الضارة لتكمل طريقها إلى ساحة المزاد، ويستقبلها 22 وسيط بيع، يصرفون التمور عبر المزاد الذي يتم من خلال 72 مسارا.



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