188 ألف طالب في اختبارات تعزيز المهارات بعسير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استهدفت اختبارات تعزيز المهارات الأساسية في الصفوف التعليمية للمدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير 188867 طالبا وطالبة، يدرسون في الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الأول الثانوي في المواد الأساسية «اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية». وأوضح تقرير صادر عن الإدارة أن أعداد المستهدفين والمستهدفات تشمل قطاع البنين المرحلة الابتدائية 55439 طالبا، وعدد الطلاب الذين أدوا الاختبار في المرحلة المتوسطة 2905 طلاب، والمرحلة الثانوية 8737 طالبا، وفي قطاع البنات: المرحلة الابتدائية 56337 طالبة، وفي المرحلة المتوسطة 29958 طالبة، فيما المرحلة الثانوية بلغ عدد المؤديات للاختبار 9354 طالبة.وتهدف اختبارات «تعزيز المهارات» إلى تحسين جودة مخرجات التعليم وتحفيز الطلاب والطالبات لإتقان وتعزيز مهارات المواد المستهدفة، والوقوف على مستوى الطلاب في مراحل التعليم العام. المستهدفون والمستهدفات قطاع البنين:





المرحلة الابتدائية 55439 طالبا.



المرحلة المتوسطة 2905 طلاب.



المرحلة الثانوية 8737 طالبا



قطاع البنات:



المرحلة الابتدائية 56337 طالبة.



المرحلة المتوسطة 29958 طالبة.



المرحلة الثانوية 9354 طالبة.



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