«الصحة» تترشح لجوائز تجربة العميل الدولية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترشحت وزارة الصحة إلى نهائي جوائز تجربة العميل الدولية لعام 2021م، وذلك في 4 فئات من الجائزة. وتشارك الوزارة هذا العام في فئات تجربة العميل خلال الجائحة وأفضل خدمة عملاء ومركز الاتصال وفريق تجربة المستفيد للعام. وتعد جوائز تجربة العميل الدولية رائدة في مجال منح الجوائز في مختلف بلدان العالم، وتشمل 44 فئة تغطي جميع الجوانب المتعلقة بتحسين تجارب العميل.

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