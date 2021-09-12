- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الأحد الاتفاق على إلغاء التأشيرة بين العراق وإيران.
وبيّن "رئيسي" في مؤتمر صحفي، عقده مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في طهران، أن اجتماعات جيدة جرت مع المسؤولين العراقيين برئاسة "الكاظمي"، وأن الاجتماعات ركزت على تعزيز العلاقات بين البلدَيْن، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية.
من جانبه، قال "الكاظمي": "إن العراق يدعم إيران في كل مساعيها في الحوار لحل جميع المشكلات التي تساهم في استقرار المنطقة".
العراق وإيران يتفقان على إلغاء التأشيرات بين البلدَيْنصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-12
أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الأحد الاتفاق على إلغاء التأشيرة بين العراق وإيران.
وبيّن "رئيسي" في مؤتمر صحفي، عقده مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في طهران، أن اجتماعات جيدة جرت مع المسؤولين العراقيين برئاسة "الكاظمي"، وأن الاجتماعات ركزت على تعزيز العلاقات بين البلدَيْن، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية.
من جانبه، قال "الكاظمي": "إن العراق يدعم إيران في كل مساعيها في الحوار لحل جميع المشكلات التي تساهم في استقرار المنطقة".
12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
09:12 PM
"الكاظمي": ندعم مساعي طهران في الحوار لاستقرار المنطقة
أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الأحد الاتفاق على إلغاء التأشيرة بين العراق وإيران.
وبيّن "رئيسي" في مؤتمر صحفي، عقده مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في طهران، أن اجتماعات جيدة جرت مع المسؤولين العراقيين برئاسة "الكاظمي"، وأن الاجتماعات ركزت على تعزيز العلاقات بين البلدَيْن، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية.
من جانبه، قال "الكاظمي": "إن العراق يدعم إيران في كل مساعيها في الحوار لحل جميع المشكلات التي تساهم في استقرار المنطقة".
، العراق وإيران يتفقان على إلغاء التأشيرات بين البلدَيْن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر العراق وإيران يتفقان على إلغاء التأشيرات بين البلدَيْن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.