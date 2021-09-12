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استضافت باكستان اجتماعاً لرؤساء ثمانية أجهزة استخبارية لدول المنطقة؛ بهدف بحث مستجدات الوضع في أفغانستان، بحسب ما ذكرت قناة "جيو تي في" الباكستانية اليوم (الأحد).
أوضحت القناة أن الاجتماع الذي ترأسه رئيس الاستخبارات الباكستانية الجنرال فايز حميد، جمع رؤساء استخبارات الصين وإيران وروسيا وكازاخستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وأضافت نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الاجتماع تطرق إلى سبل إحلال الأمن والسلام والاستقرار في أفغانستان.
أجهزة مخابرات 8 دول تبحث الأوضاع في أفغانستانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-12
استضافت باكستان اجتماعاً لرؤساء ثمانية أجهزة استخبارية لدول المنطقة؛ بهدف بحث مستجدات الوضع في أفغانستان، بحسب ما ذكرت قناة "جيو تي في" الباكستانية اليوم (الأحد).
أوضحت القناة أن الاجتماع الذي ترأسه رئيس الاستخبارات الباكستانية الجنرال فايز حميد، جمع رؤساء استخبارات الصين وإيران وروسيا وكازاخستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وأضافت نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الاجتماع تطرق إلى سبل إحلال الأمن والسلام والاستقرار في أفغانستان.
12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
07:32 PM
اجتمعت في باكستان وناقشت إحلال الأمن والسلام في البلاد
استضافت باكستان اجتماعاً لرؤساء ثمانية أجهزة استخبارية لدول المنطقة؛ بهدف بحث مستجدات الوضع في أفغانستان، بحسب ما ذكرت قناة "جيو تي في" الباكستانية اليوم (الأحد).
أوضحت القناة أن الاجتماع الذي ترأسه رئيس الاستخبارات الباكستانية الجنرال فايز حميد، جمع رؤساء استخبارات الصين وإيران وروسيا وكازاخستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وأضافت نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الاجتماع تطرق إلى سبل إحلال الأمن والسلام والاستقرار في أفغانستان.
، أجهزة مخابرات 8 دول تبحث الأوضاع في أفغانستان ،
المصدر : الخليج 365
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