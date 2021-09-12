، أجهزة مخابرات 8 دول تبحث الأوضاع في أفغانستان ،

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمعت في باكستان وناقشت إحلال الأمن والسلام في البلاد

استضافت باكستان اجتماعاً لرؤساء ثمانية أجهزة استخبارية لدول المنطقة؛ بهدف بحث مستجدات الوضع في أفغانستان، بحسب ما ذكرت قناة "جيو تي في" الباكستانية اليوم (الأحد).

أوضحت القناة أن الاجتماع الذي ترأسه رئيس الاستخبارات الباكستانية الجنرال فايز حميد، جمع رؤساء استخبارات الصين وإيران وروسيا وكازاخستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأضافت نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الاجتماع تطرق إلى سبل إحلال الأمن والسلام والاستقرار في أفغانستان.