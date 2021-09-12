، الأمم المتحدة توزع مساعدات نقدية على سكان غزة غدًا ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أعلن مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط تور وينسلاند، اليوم "الأحد"، أن المنظمة الدولية ستبدأ غدًا توزيع مساعدات نقدية لآلاف الأسر الفقيرة في قطاع غزة، بموجب برنامج تموله قطر.
وأوضح "وينسلاند" أنه بموجب خطة التمويل المعدلة التي تمت بالتنسيق بين قطر والأمم المتحدة وأيدتها إسرائيل؛ ستضخ الأموال عبر أكثر من 700 نقطة توزيع في أنحاء قطاع غزة.
وأضاف أن نحو 100 ألف مستفيد سيبدؤون في الحصول على المساعدات النقدية غدًا؛ وفقًا لـ"رويترز".
ومنحت قطر غزة مئات الملايين من الدولارات منذ الحرب التي دارت في عام 2014 بين "حماس" وإسرائيل، لكن جولة أخرى من القتال في مايو "أيار" أدت إلى مطالبات من إسرائيل والولايات المتحدة بمراجعة المدفوعات لضمان عدم وصولها إلى "حماس"، وظلت هذه المدفوعات متوقفة منذ ذلك الحين.
الأمم المتحدة توزع مساعدات نقدية على سكان غزة غدًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-12
أعلن مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط تور وينسلاند، اليوم "الأحد"، أن المنظمة الدولية ستبدأ غدًا توزيع مساعدات نقدية لآلاف الأسر الفقيرة في قطاع غزة، بموجب برنامج تموله قطر.
وأوضح "وينسلاند" أنه بموجب خطة التمويل المعدلة التي تمت بالتنسيق بين قطر والأمم المتحدة وأيدتها إسرائيل؛ ستضخ الأموال عبر أكثر من 700 نقطة توزيع في أنحاء قطاع غزة.
وأضاف أن نحو 100 ألف مستفيد سيبدؤون في الحصول على المساعدات النقدية غدًا؛ وفقًا لـ"رويترز".
ومنحت قطر غزة مئات الملايين من الدولارات منذ الحرب التي دارت في عام 2014 بين "حماس" وإسرائيل، لكن جولة أخرى من القتال في مايو "أيار" أدت إلى مطالبات من إسرائيل والولايات المتحدة بمراجعة المدفوعات لضمان عدم وصولها إلى "حماس"، وظلت هذه المدفوعات متوقفة منذ ذلك الحين.
12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
06:54 PM
تمولها قطر ويستفيد منها 100 ألف مستفيد
أعلن مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط تور وينسلاند، اليوم "الأحد"، أن المنظمة الدولية ستبدأ غدًا توزيع مساعدات نقدية لآلاف الأسر الفقيرة في قطاع غزة، بموجب برنامج تموله قطر.
وأوضح "وينسلاند" أنه بموجب خطة التمويل المعدلة التي تمت بالتنسيق بين قطر والأمم المتحدة وأيدتها إسرائيل؛ ستضخ الأموال عبر أكثر من 700 نقطة توزيع في أنحاء قطاع غزة.
وأضاف أن نحو 100 ألف مستفيد سيبدؤون في الحصول على المساعدات النقدية غدًا؛ وفقًا لـ"رويترز".
ومنحت قطر غزة مئات الملايين من الدولارات منذ الحرب التي دارت في عام 2014 بين "حماس" وإسرائيل، لكن جولة أخرى من القتال في مايو "أيار" أدت إلى مطالبات من إسرائيل والولايات المتحدة بمراجعة المدفوعات لضمان عدم وصولها إلى "حماس"، وظلت هذه المدفوعات متوقفة منذ ذلك الحين.
، الأمم المتحدة توزع مساعدات نقدية على سكان غزة غدًا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة توزع مساعدات نقدية على سكان غزة غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.