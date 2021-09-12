محمد بن مسعود - الدمام - استهدف سديروت أصيب 4 إسرائيليين، اليوم (الأحد) أثناء إطلاق صاروخ من قطاع غزة في اتجاه مدينة سديروت. وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال أن شخصين أصيبا خلال هروبهما نحو الغرف المحصنة، فيما أصيب اثنان آخران بنوبات هلع. من جانبها، بينت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن صفارات الإنذار دوت في سديروت. 12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443 09:56 PM استهدف سديروت إصابة 4 إسرائيليين خلال إطلاق صاروخ من غزة إصابة 4 إسرائيليين خلال إطلاق صاروخ من غزة أصيب 4 إسرائيليين، اليوم (الأحد) أثناء إطلاق صاروخ من قطاع غزة في اتجاه مدينة سديروت. وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال أن شخصين أصيبا خلال هروبهما نحو الغرف المحصنة، فيما أصيب اثنان آخران بنوبات هلع. من جانبها، بينت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن صفارات الإنذار دوت في سديروت. الكلمات المفتاحية ، إصابة 4 إسرائيليين خلال إطلاق صاروخ من غزة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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