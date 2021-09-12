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كشفت أسرة المواطن عايض فهد القحطاني (45 عامًا) الغائب منذ ثلاثة أعوام أن ابنها شُوهد قبل ثلاثة أيام في حي المرقب، مجددة مناشدتها لكل من يتعرف عليه التواصل معها عبر الرقم 0503811813 حيث تم رصد مكافأة 30 ألف ريال لمن يعثر عليه.
ويعاني المفقود من مرض الصرع، وهو متوسط الطول ونحيف وعدساته خضراء وكان يسكن قبل فقدانه بمفرده في شقة بحي غبيرة جنوب الرياض منذ ثلاثة أعوام، حيث خرج يوم 18 شوال 1440هـ ولم يعد.
12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443 09:51 PM
شوهد قبل 3 أيام في المرقب.. وأسرته رصدت 30 ألفاً لمَن يعثر عليهبعد ثلاثة أعوام.. الآمال تتجدد في العثور على المفقود "القحطاني"
كشفت أسرة المواطن عايض فهد القحطاني (45 عامًا) الغائب منذ ثلاثة أعوام أن ابنها شُوهد قبل ثلاثة أيام في حي المرقب، مجددة مناشدتها لكل من يتعرف عليه التواصل معها عبر الرقم 0503811813 حيث تم رصد مكافأة 30 ألف ريال لمن يعثر عليه.
ويعاني المفقود من مرض الصرع، وهو متوسط الطول ونحيف وعدساته خضراء وكان يسكن قبل فقدانه بمفرده في شقة بحي غبيرة جنوب الرياض منذ ثلاثة أعوام، حيث خرج يوم 18 شوال 1440هـ ولم يعد.
، بعد ثلاثة أعوام.. الآمال تتجدد في العثور على المفقود "القحطاني" ،
المصدر : الخليج 365
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