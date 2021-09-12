محمد بن مسعود - الدمام - 12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443 09:33 PM بأمر الملك .. إعفاء المهندس ناصر النفيسي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه بأمر الملك .. إعفاء المهندس ناصر النفيسي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه بأمر الملك .. إعفاء المهندس ناصر النفيسي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه الكلمات المفتاحية ، بأمر الملك .. إعفاء المهندس ناصر النفيسي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر بأمر الملك .. إعفاء المهندس ناصر النفيسي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.