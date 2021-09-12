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بأمر الملك .. إعفاء المهندس ناصر النفيسي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه

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محمد بن مسعود - الدمام - 12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443 09:33 PM

بأمر الملك .. إعفاء المهندس ناصر النفيسي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

بأمر الملك .. إعفاء المهندس ناصر النفيسي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه

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، بأمر الملك .. إعفاء المهندس ناصر النفيسي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه ،
المصدر : الخليج 365

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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