السعودية | وزير الخارجية يصطحب نظيره النمساوي في جولة بالعُلا التاريخية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - محررو المناطق

قام وزير خارجية النمسا “الكسندر شالنبرج” ، اليوم الأحد، بصحبة وزير الخارجية الأمير “فيصل بن فرحان”، بجولة في مُحافظة العُلا التاريخية.

وقال الأمير “فيصل بن فرحان” : “أسعدني اصطحاب صديقي معالي وزير خارجية النمسا الكسندر شالنبرج في جولة بمحافظة العلا التاريخية حيث استوطنت الحضارات الإنسانية القديمة،حيث استوطنت الحضارات الإنسانية القديمة”.

وأضاف: “نفخر بالجهود الضخمة التي تقوم بها بلادي للحفاظ على الإرث التاريخي العريق ضمن برامج رؤية ٢٠٣٠”.