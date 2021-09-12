السعودية | وزير الخارجية يصطحب نظيره النمساوي في جولة بالعُلا التاريخية

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يصطحب نظيره النمساوي في جولة بالعُلا التاريخية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - محررو المناطق
قام وزير خارجية النمسا “الكسندر شالنبرج” ، اليوم الأحد، بصحبة وزير الخارجية الأمير “فيصل بن فرحان”، بجولة في مُحافظة العُلا التاريخية.
وقال الأمير “فيصل بن فرحان” : “أسعدني اصطحاب صديقي معالي وزير خارجية النمسا الكسندر شالنبرج في جولة بمحافظة العلا التاريخية حيث استوطنت الحضارات الإنسانية القديمة،حيث استوطنت الحضارات الإنسانية القديمة”.
وأضاف: “نفخر بالجهود الضخمة التي تقوم بها بلادي للحفاظ على الإرث التاريخي العريق ضمن برامج رؤية ٢٠٣٠”.