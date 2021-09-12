شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يصحب نظيره النمساوي في جولة أثرية بالعلا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اليوم – الرياض

صحِب وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، نظيره النمساوي الكسندر شالنبرج، في جولة على المواقع الأثرية في محافظة العلا، وذلك على هامش زيارة معاليه الرسمية إلى المملكة.

وقال زير الخارجية "أسعدني اصطحاب صديقي معالي وزير خارجية النمسا الكسندر شالنبرج في جولة بمحافظة العلا التاريخية، حيث استوطنت الحضارات الإنسانية القديمة".

وأضاف: "نفخر بالجهود الضخمة التي تقوم بها بلادي للحفاظ على الإرث التاريخي العريق ضمن برامج رؤية ٢٠٣٠".