- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم بأمر الملك سلمان.. ماجد المزيد محافظًا للهيئة الوطنية للأمن السيبراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بأمر الملك سلمان.. ماجد المزيد محافظًا للهيئة الوطنية للأمن السيبراني
متابعات الخليج 365 - واس
صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيين المهندس ماجد بن محمد بن إبراهيم المزيد محافظاً للهيئة الوطنية للأمن السيبراني بمرتبة وزير.
نص الأمر الملكي:
الرقم أ / 70
التاريخ 5 / 2 / 1443هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الصادر بالأمر الملكي رقم ( 6801 ) بتاريخ 11 / 2 / 1439هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يُعين المهندس / ماجد بن محمد بن إبراهيم المزيد محافظاً للهيئة الوطنية للأمن السيبراني بمرتبة وزير.
ثانياً : يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
شارك الخبر
المزيد من الأخبار