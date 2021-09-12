هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابي على ميناء المخا تدمير ممنهج للبنية التحتية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-12

متابعات الخليج 365 - واس

أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك أن الهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة على ميناء المخا المدني بالتزامن مع استئناف نشاطه التجاري والإنساني يمثل امتدادًا لمسلسل استهداف الميليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً للأعيان المدنية والتدمير الممنهج للبنية التحتية للاقتصاد الوطني.

تعميق الكارثة الإنسانية:

وأشار رئيس الوزراء اليمني خلال لقائه اليوم السفير الهولندي لدى بلاده بيتر ديرك هوف إلى أن ميليشيا الحوثي -من خلال هذا الهجوم الذي استهدف ميناء مدنيا ومخازن ومنشآت الميناء وبنيته التحتية وإحراق مخازن عدد من المنظمات الإغاثية العاملة في الساحل الغربي والبضائع الخاصة بالمستوردين- تؤكد استمرار تعميق الكارثة الإنسانية التي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة الشرعية وإشعالها للحرب أواخر عام 2014م, داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإدانة الجرائم الحوثية وتصعيدها المستمر واتخاذ موقف حازم إزاءها، وعدم مقابلتها بالصمت.

استهداف المملكة:

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اللقاء ناقش مستجدات الوضع على الساحة الداخلية لليمن والتحركات السياسية مع تسلم المبعوث الأممي الجديد لمهامه، والضغط الدولي المطلوب لوقف التصعيد الحوثي ضد المدنيين والنازحين، واستهدافها المتكرر للأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، وكذلك الوضع الإنساني وقضية خزان صافر النفطي واستمرار ميليشيا الحوثي في التلاعب بهذا الملف الخطير، إضافة إلى جهود استكمال تنفيذ اتفاق الرياض.

من جهته أعرب السفير الهولندي عن قلق بلاده من التصعيد الحوثي المستمر في محافظة مأرب اليمنية واستهداف ميناء المخا، وعدّها مؤشرات مقلقه لا تخدم عملية السلام, مؤكداً استمرار دعم هولندا للحكومة اليمنية ومساندة جهودها لتخفيف الوضع الإنساني، وبناء شراكات فاعلة معها في هذا الجانب.

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