الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-12

ضبط مواطن باع ونقل حطبًا محليًّا في الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة يبيع وينقل حطبًا محليًّا في مدينة الرياض.

تطبيق الإجراءات الاحترازية:

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم ضبط 49.5 متر من الحطب المحلي، حيث تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه من الجهات المختصة.

غرامات:

ولفتت إلى أن عقوبة بيع الحطب المحلي غرامة تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب، أما نقل الحطب المحلي فعقوبته هي غرامة تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب.

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