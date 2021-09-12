القبض على 4 مقيمين نفذوا 20 عملية نصب عبر حسابات التواصل الاجتماعي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-12

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شرطة الرياض القبض على (4) مقيمين نفذوا (20) عملية نصب واحتيال عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الواقعة:

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال أسفرت عن القبض على (4) مقيمين من الجنسيتين السورية واليمنية في العقدين الثالث والخامس، نفذوا (20) عملية نصب واحتيال في عدد من مناطق المملكة، تمثلت في الإعلان عبر حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي مدّعين تقديم خدمات عامة مقابل مبالغ مالية، مستخدمين للتواصل شرائح اتصال محلية ودولية، استولوا من خلالها على ما يزيد عن (1,300,000) ريال، وتم إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى النيابة العامة.

شارك الخبر